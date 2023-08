ビームスゴルフ

ビームスゴルフ直営店にて購入しましたパンツです。

2回ほど着用しましたが特筆すべきダメージはありません。

ストレッチの効いた柔らかいジャージ素材のギンガムチェックでこれからの季節にぴったりです。

ウエスト部分がゴム仕様になっているので快適な履き心地です。

素人検品のため細かな見落としがあるかもしれませんがご容赦ください。

カラー ネイビー系

表記サイズ 46

平置きサイズ

ウエスト 78cm

ワタリ 32cm

裾幅 16.5cm

股下 77.5cm

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

本体 ポリエステル63% 綿35% ポリウレタン2%

ベルト部分 ポリエステル94% ポリウレタン6%

カラー···ブルー

種類···パンツ

サイズ···M

丈···長ズボン

モデル年式···2021年

商品の情報 ブランド ビームスゴルフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

