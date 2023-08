銘仙の着物でワンピース丈のプルオーバーを作成しました。茶色地に模様光沢があります。

袖口がゴムで肩にギャザーがありパフスリーブのふんわりした袖です。

着物リメイクワンピース⑥

身幅は大きめです。

着ていて体の締付けがありません。

裏は付いていません。

ワンピースとしても、インナーを着用してレギンスやパンツスタイルでも合うかと思います。リゾートウエアにもいかがでしょうか。

身頃のサイドに紐が付いており、前でも後ろでも結べてスカート部分の広がりを抑えます。細い紐なのでウエスト周りもスッキリ見えます。

年代物で一度は使用された着物で、匂いや気づかない小さな傷や汚れ等ある場合もあります。

ご了承頂けるかたのみご購入をお願い致します。

ご自宅では優しく手洗いか、ドライクリーニングをおすすめします。

身幅65センチくらい

着丈116センチくらい

素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。

#絞り

#ワンピース

#着物

#リメイク

#銘仙

#アンティーク

#レトロ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

銘仙の着物でワンピース丈のプルオーバーを作成しました。茶色地に模様光沢があります。袖口がゴムで肩にギャザーがありパフスリーブのふんわりした袖です。身幅は大きめです。着ていて体の締付けがありません。裏は付いていません。ワンピースとしても、インナーを着用してレギンスやパンツスタイルでも合うかと思います。リゾートウエアにもいかがでしょうか。身頃のサイドに紐が付いており、前でも後ろでも結べてスカート部分の広がりを抑えます。細い紐なのでウエスト周りもスッキリ見えます。年代物で一度は使用された着物で、匂いや気づかない小さな傷や汚れ等ある場合もあります。ご了承頂けるかたのみご購入をお願い致します。ご自宅では優しく手洗いか、ドライクリーニングをおすすめします。身幅65センチくらい着丈116センチくらい素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#絞り#ワンピース#着物#リメイク#銘仙#アンティーク#レトロ

