【クーポン対象外】 LOW 【値下げ中】エアジョーダン1 x スコット トラヴィス スニーカー

Travis Scott Nike WMNS Air Jordan 1 Low

トラヴィススコット×ナイキ エア ジョーダン 1 Low OG

【NIKE】W AIR JORDAN 1 LV8D 新品未使用

SNKRSで当選いたしました。

複数当選した為、出品いたします。

"Medium Olive"ミディアムオリーブ

23.5cm

到着未開封のまま送付いたします。

到着時の写真添付いたしました。

外段ボールは個人情報削除の為に開封いたしましたが

、商品箱は未開封です。

メインカラー···ホワイト、ブラック、グリーン

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ローカット(Low)

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

