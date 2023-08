偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート

古着を中心に出品しております。

※送料無料

※コメントなしの即購入OK◎

#古着shop_cotona

レアデザイン◎トミーヒルフィガーのウールPコート!

人気グリーンチェックのウールが暖かいアイテムです♪

■COLOR : グリーン

■SIZE : メンズXL

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 53cm

身幅 61cm

着丈 74cm

袖丈 59cm

■CONDITION 【B】

多少汚れありますが、目立つダメージのない良品です。

※クリーニング済み。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《TOMMY HILFIGER》ウールPコート/メンズXLレアデザイン◎トミーヒルフィガーのウールPコート!人気グリーンチェックのウールが暖かいアイテムです♪■COLOR : グリーン■SIZE : メンズXL■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)肩幅 53cm身幅 61cm着丈 74cm袖丈 59cm■CONDITION 【B】多少汚れありますが、目立つダメージのない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。

