お知らせ ログイン 会員登録 出品
偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート

商品の説明

古着を中心に出品しております。
gloverall ピーコート 英国製 USED

レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL
※送料無料
US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
※コメントなしの即購入OK◎
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート

Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S
#古着shop_cotona
gloverall ピーコート 英国製 USED

レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL

US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
vintage《TOMMY HILFIGER》ウールPコート/メンズXL
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート
レアデザイン◎トミーヒルフィガーのウールPコート！
Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S

gloverall ピーコート 英国製 USED
人気グリーンチェックのウールが暖かいアイテムです♪
レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL

US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
■COLOR : グリーン
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート
■SIZE : メンズXL
Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S

gloverall ピーコート 英国製 USED
■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）
レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL
肩幅　53cm
US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
身幅　61cm
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ
着丈　74cm
Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート
袖丈　59cm
Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S

gloverall ピーコート 英国製 USED
■CONDITION　【B】
レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL
多少汚れありますが、目立つダメージのない良品です。
US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
※クリーニング済み。
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート

Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S
【S】未使用・デッドストック・新品
gloverall ピーコート 英国製 USED
【A】使用感も少なく大変状態の良い商品
レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL
【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品
US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ
【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能
Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート

Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S
状態は個人の印象を基準にしております。
gloverall ピーコート 英国製 USED
古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。
レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL

US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程

US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート

Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S

gloverall ピーコート 英国製 USED

レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL
※着画はお断りいたします。
US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程
※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。
US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ
ご了承の上お買い求め下さい。

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドトミーヒルフィガー
商品の状態目立った傷や汚れなし

Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S

gloverall ピーコート 英国製 USED

レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL

US ARMY ビンテージ 40s ショールカラーマッキノウコート 38-40程

US NAVY　10ボタンPコート　ステンシル　40s　USA　ヴィンテージ

Schott (ショット) コードクロスショールカラーコート

Fidelityビンテージウールピーコート(アメリカ製)ネイビー　 S

gloverall ピーコート 英国製 USED
古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《TOMMY HILFIGER》ウールPコート/メンズXLレアデザイン◎トミーヒルフィガーのウールPコート！人気グリーンチェックのウールが暖かいアイテムです♪■COLOR : グリーン■SIZE : メンズXL■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅　53cm身幅　61cm着丈　74cm袖丈　59cm■CONDITION　【B】多少汚れありますが、目立つダメージのない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドトミーヒルフィガー
商品の状態目立った傷や汚れなし

偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート

33分钟前

偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート

¥18,280 ¥13,710

(税込) 送料込み
3
3
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

140724999

 1398

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (3)

140724999
偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート 偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 偉大な レア《トミーヒルフィガー》グリーンチェック ウールPコート/メンズXL ピーコート
© www.inba.net, Inc.