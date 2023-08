★お値下げ交渉大歓迎✨✨✨✨✨

ご希望の金額をコメントにて教えてくださいませ♪

例)➡︎「〇〇円希望です」

★即購入⭕ ★無言購入⭕ ★即発送⭕

---------------------------------------------

【ブランド名】

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

【品名】

ストレート パンツ

【カラー】

カーキ グリーン

【サイズ】

総丈96cm

ウェスト56cm

【素材】

ポリエステル

※素人採寸のため、若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

【状態】

美品として購入。

【発送】匿名配送(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で、基本的に24時間以内に発送させていただきます。

【購入元】

大手ブランドリユースストアで購入

付属品 なし

ファンが多いプリーツプリーズのアイテムです。

大変希少なアイテムとなっております。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

