最終値下げ!!

エアジョーダン3 レトロ SE

58000→49000→44000→39000

コレクションの一つですので、これ以上の値下げは考えておりません。

※プロフ必ず読んでください。

一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。

また、30年ほど前の靴なので、完璧を求める方もご遠慮ください。

また、iPhoneで撮影しましたが、光の当たり方などで色味の見え方が変わる可能性があります。

製品の性質上、内容にご理解の上ご購入をお願いいたします。

# 内容

サイズ:FR42(UK8,US8.5) です。

(日本サイズ26.0相当かと思いますが、ご購入前にご確認ください。)

# 状態

1990年ごろ神戸で購入し、箱に入れて大事に保管してありました。

購入時から靴紐は通してあり、そのままの状態です。

30年ほど前の靴なので、左右別々にソールの変色やインソールの剥がれなど経年劣化してある箇所がございます。(写真をご確認ください。)

箱は購入時に「青ラベル」と記載してしまいましたのでおまけ程度に考えていただけますと幸いです。

靴自体にラベルはありませんが、箱にMade in Franceと明記されています。

# 梱包、配送

Adidasの箱の上から別の靴箱を被せてお送りいたします。

# その他、注意事項

プロフィールを必ずご確認ください。

お手数ですがコメント時もプロフィールをお読みください。

プロフィールを見ていないと判断したらお返事は返しません。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

