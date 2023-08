新着商品 新品 23SS 正規品 L 長袖Tシャツ VTMNTS Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

VTMNTS

ヴィティーエムエヌティーエス

FUCK OFF LONGSLEEVE

国内正規取り扱い店購入

新品・タグ付き

定価 93,500円(税込)

サイズ L

着丈72cm 身幅60cm 肩幅57cm 袖丈66cm

新ブランド「VTMNTS」設立の理由は、「VETEMENTS」現クリエイティブ・ディレクターのグラム・ヴァサリアが、「新しいブランドが生まれる時だ。ファッション業界をより良い場所にしたい、この業界に何か新しいことが起こる時期だ」という思いから誕生。

お願いします。

VETEMENTS

