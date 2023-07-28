全ての ★目玉商品★ 和収納タンス　整理タンス　民藝家具 洋服タンス/押入れ収納

実測寸法

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幅55cm、高さ68cm、奥行き38cm

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

実測寸法幅55cm、高さ68cm、奥行き38cm※長期保管の中古品現状渡しのため、キズ、汚れがございますので、予めご了承ください。※細かくお気になさる方はご購入をご遠慮下さい。m(._.)m写真にて商品の全てとなっております。ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。※お値下げ交渉、取り置き対応は出来かねるため、コメント頂いても返事致しませんので、ご了承下さい。全国発送手配無料！よろしくお願い致します。

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