➽item:Rene 織り柄 フレンチスリーブ リボン ボタン

➽付属品:なし

➽size:36(M相当)

肩幅:約35

身幅:約42

袖丈:約

総丈:約91

ウエスト:約39

※素人による平置き採寸になります。ご了承のほどよろしくお願いします。着画はごめんなさい(>_<)

➽condition:

数回の着用のみで、

目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

⚠︎撮影小物などは付属いたしません。

特に記載がない場合、タイトル商品のみになります^^

⚠︎︎なお返品ですが、こちらの不手際に限りのみのお受けになります。

お色や生地感など、気になることはお気軽にコメントください。ご納得頂いた上でのご購入をお願い致します( ˶˙ᵕ˙˶ )︎︎(なにかございましたら評価前にご連絡頂けますと幸いです。)

ご理解の程よろしくお願いします‎(՞ ܸ. .ܸ՞)"

⚠︎︎素人の自宅保管・検品であるため、神経質な方は御遠慮頂きますようよろしくお願いします。

⚠︎︎発送は基本48時間以内、小さく折りたたんでの発送になります。折りたたみシワなどはご容赦くださいm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ほかにも多数出品中です•*¨*•.¸¸♬︎#うなのおようふく ⟵⟵Click•*¨*•.¸¸♬︎➽item:Rene 織り柄 フレンチスリーブ リボン ボタン➽付属品:なし➽size:36(M相当)肩幅:約35身幅:約42袖丈:約総丈:約91ウエスト:約39※素人による平置き採寸になります。ご了承のほどよろしくお願いします。着画はごめんなさい(>_<)➽condition:数回の着用のみで、目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。⚠︎撮影小物などは付属いたしません。特に記載がない場合、タイトル商品のみになります^^⚠︎︎なお返品ですが、こちらの不手際に限りのみのお受けになります。お色や生地感など、気になることはお気軽にコメントください。ご納得頂いた上でのご購入をお願い致します( ˶˙ᵕ˙˶ )︎︎(なにかございましたら評価前にご連絡頂けますと幸いです。)ご理解の程よろしくお願いします‎(՞ ܸ. .ܸ՞)"⚠︎︎素人の自宅保管・検品であるため、神経質な方は御遠慮頂きますようよろしくお願いします。⚠︎︎発送は基本48時間以内、小さく折りたたんでの発送になります。折りたたみシワなどはご容赦くださいm(_ _)m

