THE NORTH FACE

★パーカー/ジャケットはこちら → #パーカー_ジャケット_tabi

人気 新作、格安、その他のおすすめ品を多数出品中

■商品

新品・未使用・タグ付き

■特徴

ノースフェイスの防風素材である“Windwall”採用商品。

生地は肌触りの良いシャカシャカ系生地。

軽量で、小さくコンパクトに折り畳めるので、バッグなどに入れて手軽に持ち運べます。

冬の防寒着、春秋のウインドブレーカ代わりとして長いシーズン使えるかと思います。

・胸のワンポイントロゴは刺繍です!

・背中側にはロゴはありません。

・前側左右にポケットあり、ファスナー付き。

・フード調整用のドローコード付き。

■サイズ

メンズ

海外サイズのSサイズ

(日本M~Lサイズ相当)。

身幅ゆったりめの形状です。

日本サイズよりも1.5サイズくらいは大きめです。

下記採寸値でサイズの確認をお願いします。

【海外サイズS】

着丈:68cm

身幅:55cm

肩幅:44cm

袖丈:69cm

■カラー

黒(ブラック)

■生地

ポリエステル100%

折りシワが気になる場合は、当て布して軽くアイロンがけしていただければ綺麗になります。

★購入前にプロフィール欄を一読願います。

★コメントなし即購入でOK!

★複数購入の場合を除き、個別の値引きや専用設定はしておりません。

★複数購入の場合はコメント下さい!値引き、専用設定いたします。

リバーシブル⚡️即日防水発送 安心匿名発送 メルカリ便 定期的にコメ欄セール開催

(値引き額は送料削減分+α程度です。。。例:Tシャツ2枚で200円程度。コメントが面倒であれば、個別に購入ください。)

ザノースフェイス 海外ノースフェイス のーすふぇいす

コーデ コーディネート 秋コーデ 秋冬コーデ 冬コーデ 春コーデ おうちコーデ

パーカー ジャケット アウター プルオーバー フーディ しゃかしゃか シャカシャカ

マウンテンパーカー レインジャケット レインコート レインウェア ウィンドブレーカ ウインドブレーカ

アウトドアウェア トレッキングウェア 登山ウェア

人気 格安 バーゲン セール おすすめ 誕生日 プレゼント

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

