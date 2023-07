≪≪≪≪≪ 即購入OKです ≫≫≫≫≫

ニューバランス newbalance CM1600LV ネイビー 新品 27cm



VANS ERA ・バンズ エラ トイストーリー・リトルグリーンメン

⭐️お値引きをご希望のお客様は、購入希望価格をコメント欄にてお願い致します。

新品 converse cts ox コンバース fragment 28.5cm



ナイキ ダンク ロー レトロ “リバースパンダ” DJ6188-101 28.0

≪≪≪≪≪ フォロワー募集中 ≫≫≫≫≫

NIKE dunk SB 銭湯 FTCコラボ



A BATHING APE Type BAPE STA #3 27.5cm

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

80sコンバース チャックテイラー 当て布



PHILIPPE MODEL スニーカー27

◆商品説明

adidas SAMBA×DILL/サンバ×ディル



【未使用品】NIKE ジョーダン MAX 200 スニーカー 27.5

ブ ラ ン ド:DSQUARED2

DUNK HIGH KHAKI カーキ

SNM0196 01500001 Legend

Nike Air Jordan 4 "Oil Green"



NIKE cortez × clot

購 入 先:横浜アパレルオークション

アディダス ZX8000 ベイプ アンディフィーテッド ブラック



NIKE LEBRON 17 26.5cm レブロンジェームズ バッシュ ◆

サ イ ズ: 42 1/2 26.5cm

ナイキ ターミネーター ノーブルグリーン 29.0cm



新品 US-8.5 26.5 ナイキ リアクト SFB カーボン MID BLK

付 属 品 :なし

Nike Air Winflo 9 27cm



Wales Bonner × adidas Originals Samba 28

◆商品状態

AIR JORDAN 11 bred 2019 26.5cm



gramb Denim Basket Shoes

ア ッ パ ー:踵部分の革の飾りデザイン的なものがとれてありません(掲載画像4枚目)

ニューバランスM995CO

その他状態は各画像確認下さい。

ゆうらく様 専用



Vans DIY Low Lx x Taka Hayashi カスタマイズ

インソール:目立ったスレ汚れ無く綺麗な状態です。

リックオウエンス/ジオバスケット 43



90s Baby Jordan Ⅻ 16cm キッズ 未使用 デッドストック

ソ ー ル :減りも殆ど無くまだまだ履いていただけます。

ナイキ エア ジョーダン3 SE-T カタカナ レトロ ホワイト グレー レッド



nike Fragment Dunk HI 北京

踵の欠損部分が気にならない様であればご購入ください。

New Balance ×JJJJound 990v4



最終!! ナイキ エアジョーダン1 ロー OG ブリーチドコーラル

靴の状態は非常に良く、掲載画像通り見た目は違和感ありません。

アシックス ゲルライト3 OG 26cm 1201A 941-800



ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ OG スニーカー ラッキーグリーン

※靴の日本サイズ表記は、ブランド公式での表記を掲載していますが、あくまでも参考表記ですので、購入後に万が一サイズが合わない場合は、送料は負担して頂きますが、返品は受け付けますので受け取り評価をする前にご一報下さい。

【新品 27.5cm】NIKE ダンク ハイ レトロ ヴィンテージ



新品未使用品 アディダス イージー 450 CINDER Yeezy



NIKE CORTEZ BASIC leather SE

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

イタリア製 スニーカー サントーニ santoni



SALOMON XT-6 ADV BLACK/BLACK/PHANTOM

#みかその靴一覧

New Balanceニューバランス U9060LNYルナニューイヤー 28cm



TRAVIS SCOTT × FRAGMENT × AIR JORDAN 1

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

adidas×Dime SUPERSTAR ADV 28.0 新品



SUEDE VTG MIJ ATMOS QDS US10

※交渉中でも、先に購入した方が優先となります。

ニューバランスUSA 997

尚専用ページの作成は、承っていません。

NIKE AIR FORCE 1 cocoa snake



コンバース 70sチャックテイラー

※画像に関して、照明の関係やお使いの機種モニターによって色の見え方が多少実物と異なる場合がございます。

かずひろ様専用



addida SAMBA OG アディダス サンバ アディダス サン

※商品のサイズ価格等によって保証額の観点から、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便(匿名配送)間で発送方法を変更する場合がございます。

【最終値下げ‼️】NIKE×stussy



Air Jordan1 Retro High Og ROYAL

※商品到着後、著しく記載事項と異なる場合はご相談下さい。

コンバース プロレザー converse PRO-LEATHER RETRO

出来る限りの柔軟な対応をさせて頂きます。

NIKE sacai Blazer Low Iron Grey レザースニーカー



converse ALL STAR 100 TREKWAVE MN OX 厚底

※不明な点は、購入前にご質問ください。

バレンシアガ トリプルS 総柄ロゴ オールオーバーロゴ スニーカー サイズ40



新品限定コラボ!ニューバランス×ハノンCT30026cm/別注英国製HANON

承知の上ご購入検討をお願い致します。

ナイキ エアマックス95 NIKE W AIR MAX 95 PRM WHITE



即購入⭕️スニーカー

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

new balance M1300LV Levi'sコラボ 29.5



コムデギャルソン x VANS VAULT Authentic

管理番号:322S6-2

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

≪≪≪≪≪ 即購入OKです ≫≫≫≫≫⭐️お値引きをご希望のお客様は、購入希望価格をコメント欄にてお願い致します。≪≪≪≪≪ フォロワー募集中 ≫≫≫≫≫∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽◆商品説明 ブ ラ ン ド:DSQUARED2SNM0196 01500001 Legend購 入 先:横浜アパレルオークションサ イ ズ: 42 1/2 26.5cm付 属 品 :なし◆商品状態 ア ッ パ ー:踵部分の革の飾りデザイン的なものがとれてありません(掲載画像4枚目)その他状態は各画像確認下さい。インソール:目立ったスレ汚れ無く綺麗な状態です。 ソ ー ル :減りも殆ど無くまだまだ履いていただけます。踵の欠損部分が気にならない様であればご購入ください。靴の状態は非常に良く、掲載画像通り見た目は違和感ありません。※靴の日本サイズ表記は、ブランド公式での表記を掲載していますが、あくまでも参考表記ですので、購入後に万が一サイズが合わない場合は、送料は負担して頂きますが、返品は受け付けますので受け取り評価をする前にご一報下さい。∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽#みかその靴一覧∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽※交渉中でも、先に購入した方が優先となります。尚専用ページの作成は、承っていません。※画像に関して、照明の関係やお使いの機種モニターによって色の見え方が多少実物と異なる場合がございます。※商品のサイズ価格等によって保証額の観点から、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便(匿名配送)間で発送方法を変更する場合がございます。※商品到着後、著しく記載事項と異なる場合はご相談下さい。出来る限りの柔軟な対応をさせて頂きます。※不明な点は、購入前にご質問ください。承知の上ご購入検討をお願い致します。∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽管理番号:322S6-2

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【送料込み】エアジョーダン1×スパイダーマンAtlantic STARS レザースニーカー42AIR JORDAN1 LASER 30th アニバーサリー[PRADA] クラウドバストサンダー/サイズ7.5Samuel Ross Timberland フューチャー73 スリーアイエアジョーダン 1 low ogNIKE AIR ZOOM FLIGHT 95 77230523-03S29cm NIKE AIR HUARACHE STUSSY DARK OLIVENIKE ナイキ エアマックス95 イエローグラデ 24.5cmコンバース チャックテイラーブラック