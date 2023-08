【在庫一掃】 センチュリー 裸族の集合住宅5Bay PC周辺機器

■付属品

・USB3.0 A to Bケーブル

・電源ケーブル

・eSATAケーブル(新品)

・2.5インチSATA変換マウンター「裸族のインナー」

※新品のミリネジ4個つけます

3.5インチドライブが5台搭載可能な外付けHDDケースです。

NASの拡張エンクロージャとしても動作します。

※ASUSTOR AS4004Tにて動作確認済み

本体分解清掃&すべてのベイの動作確認済みです。

■注意事項

・RAID非対応ですので、ご理解の上ご検討お願いします。

・ドアロックキー、取扱説明書を紛失しています。

キーは正三角形ですので、Y1の精密ドライバで施錠可能です。

※すべて開錠した状態で発送します

休日発送のため、購入日によっては到着が遅れる旨ご了承ください。

商品の情報 ブランド センチュリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

