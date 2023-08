閲覧ありがとうございます(*^^*)

□全商品、コメントなし即購入歓迎♪

□サイト指定の匿名配送♪

□リピート割&おまとめ割あり♪

◇アイテム

◇サイズ

タテ:20cm

ヨコ:36cm

マチ:16cm

ショルダー:80〜120cm

◇ポケット

内側ポケット

・ファスナーポケット:1個

◇状態 【S】

S : 未使用級

A : 特に問題のない極美品の商品

B : 多少の使用感があります。全体的にこれといった目立つダメージは見当たらぬ状態なので、問題なく着用していただけます。

C : 特有のUSED感が見受けられますが、普段着用していただく分には問題ないです。

D : 状態が悪く使用感の強い商品

E : ジャンク品

◇カラー

7枚目、左のタグ・カード類

◇付属品

保存袋は撮影のみで付属致しません。

◇配送方法 ♪匿名配送♪

安心のサイト指定の匿名配送発送になります。

購入前にご連絡いただければ、即日発送可能です。

◇その他

・商品はブランド品を取り扱うリサイクル店や買取専門店や質屋での購入または鑑定品になります。

・記載のない強いダメージ 破れ,ちぎれなどの場合は返品対応致します。

ご購入お待ちしております^_^

※他サイトにも出品している為、

突然の削除もありますのでご了承ください。

他にも多数出品しております(^^)

ご覧ください♡

商品の情報 ブランド ザネラート 商品の状態 未使用に近い

