超格安価格 黒 PARTOW アシメトリー M〜L ワンピース ロングワンピース

サイズが合わなかったため、試着のみ、出品します。

定価は44万、

黒のつやあり生地です。

サンプルなので素材、サイズのタグがありません。

サイズはM〜Lの大きめサイズ、

素材はビスコースです。

身幅 43.5

ウエスト 72

ヒップ 122

着丈 118〜129

スカート丈 後ろ中心 80

ジャンパースカート

MARNI マルニ

アシメラッフルサテンドレス

PLANC プランシー

ZARA

APC

tibi

gap

polo

Rouje

See by Chloe シーバイクロエ

Miu miu ミュウミュウ

3.1 Phillip Lim スリーワン フィリップリム

アクネ ACNE

イザベルマラン Isabel Marant

レッド ヴァレンティノ Red Valentino

ミリー ニューヨーク milly New York

アリス アンド オリビア Alice+Olivia

mm6

マルジェラ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

PARTOW 2019 サンプル品サイズが合わなかったため、試着のみ、出品します。定価は44万、ファーフェッチにも同じ商品が売ってます。黒のつやあり生地です。サンプルなので素材、サイズのタグがありません。サイズはM〜Lの大きめサイズ、素材はビスコースです。身幅 43.5ウエスト 72ヒップ 122着丈 118〜129スカート丈 後ろ中心 80ジャンパースカート

