再再販！ Nike x sacai x KAWS Blazer Low 22.5cm スニーカー

[商品名] Nike x sacai x KAWS Blazer Low
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[商品型番] 21-0312S
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[カラー] Neptune Blue
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商品の情報
|商品のサイズ
|22.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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|商品のサイズ
|22.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用