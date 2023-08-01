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再再販！ Nike x sacai x KAWS Blazer Low 22.5cm スニーカー

商品の説明

[商品名] Nike x sacai x KAWS Blazer Low
新品19800円☆MOON STAR ムーンスター レザースニーカー ブラウン
[商品型番] 21-0312S
コンバース オールスター (R) トレックウェーブ　23cm
[カラー] Neptune Blue
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[サイズ] US3.5 / 22.5cm
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商品の情報

商品のサイズ22.5cm
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商品の状態新品、未使用

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[商品名] Nike x sacai x KAWS Blazer Low [商品型番] 21-0312S[カラー] Neptune Blue[サイズ] US3.5 / 22.5cm国内正規品新品/未使用/未試着タグ類含む全付属品完備sacai THE store オンライン購入大人気ビッグネームブランドのトリプルコラボスニーカー24時間以内発送

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32分钟前

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