✏︎✏︎商品情報

新品 3L XXL トレーナー スウェット DIESEL ロゴ GIRKS3 白



challenger チャレンジャー L プルオーバー ジャケット

☑︎状態: S

loewe ロゴスウェット



エイプ ABCカモ シャーク トレーナー

【S】ほぼ新品。美USED品

wind and sea スウェット クルーネック チャコール

【A】若干の使用感があるが、状態の良いUSED品

【90年代、青目!!】チャンピオンリバースウィーブ MADE IN USA

【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが

希少⭐️90s銀タグNIKE JUST DO ITナイキビッグロゴスウェットXL

全体的に目立った汚れはない

FR2 × ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB スウェット

【C】使用感と目立つ傷や汚れがあり

Levi's Red スウェット デニム ベスト リーバイス トレーナー

【N】新品、未使用品、デッドストックなど

palace fleece tri-ferg soft white crew

【J】ジャンク品

ハーフジップスウェット Abercrombie&Fitch アバクロ ホワイトM



ノースフェイス ホワイトレーベル スウェット 韓国限定

☑︎size : M

ビンテージ 80年代 アディダス adidas スウェット オリンピック 古着



WINDANDSEA FCMM ウィンダンシー ハーフジップ グレー GRAY

実寸平置き(cm)

《希少!》ナイキ ビッグ刺繍ロゴ ハーフジップ スウェット NIKE Lサイズ

着丈64

Sacai nike you can’t stop us コラボロンt

身幅63

MOUTRECONTAILOR MPTUJACKET マウトリーコンテーラー

袖丈48

90s チャンピオン リバースウィーブ スウェット トレーナー XL DUKE

肩幅76

XLARGE エクストララージ ハーフジップ 黒 ブラック



【超美品】ジルサンダー+白トレーナー

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。

“紺タグ” old stussy ロンT 〝HIPHOP〟プリント XL



KENZOスウェットトレーナー90s葛飾北斎タグ

☑︎特徴 : 美品、定価¥17.600

NEEDLES 22SS スウェット サックスブルー Lサイズ



vintage USA製 ©️ 1995 black jack inc smile

☑︎他にも古着アイテムを出品しています

希少 USA製★チャンピオンchampion レアカラー スウェット 刺繍ロゴ



ナイキ 80's USA製 赤 かまぼこ ビッグ スウォッシュ スウェット

#ふじこの部屋

af artefact エーエフアーティファクト julius ボンバーヒート

#ふじこオリジナル

90sチャンピオン リバースウィーブ BOSTON COLLEGE



新品 エイメレオンドレ デザイン ニューバランス スウェット ネイビーXL

T509

《新品》サカイ sacai ナイロン ツイル スポンジ スウェット プルオーバー

カラー···オレンジ

NIKE ナイキ ソロ スウッシュ スウェット セットアップ グレー 新品

袖丈···長袖

【美品】チャンピオン リバースウィーブ 3段プリント 刺繍タグ

柄・デザイン···その他

DOLCE & GABBANA ドルチェ&ガッバーナ 17-18AW トレーナー

素材···パイル

Supreme シュプリーム Dickies Sweater デッキーズキムタク

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マイン 商品の状態 未使用に近い

