人気の新作 アルバム BTS 17枚 まとめ売り トレカ13枚付き K-POP/アジア

BTSのアルバム 17枚のまとめ売りです。すべてCD付きです。(1度使用済)

バラ売り不可。 お値下げご希望の方コメントお願いします!

付属品は付いてるものと付いていないものがあります。

(付属品はおまけという形にさせて頂きます)

トレカ等は画像一枚目のものが着きます。

(画像以外にもBEのオールトレカがあります)

⚠️素人保管であり、ところどころ初期傷、色あせ等ございます(画像三枚目以降参照) ご理解いただける方のみご購入お願いします。

・화양연화(花様年華)pt.1(white)

・화양연화(花樣年華)pt.2(peach)

・花様年華 Young Forever(day)

・WINGS外伝: You Never Walk(left)

・WINGS外伝: You Never Walk(right)

・Love Yourself 承 'Her’(e)

・LOVE YOURSELF 轉 'Tear'(u)

・LOVE YOURSELF 結 'Answer'(f)

・MAP OF THE SOUL: PERSONA(1)

・MAP OF THE SOUL: PERSONA(2)

・MAP OF THE SOUL: 7(1)

・MAP OF THE SOUL: 7(2)

・BE (Essential Edition)

・BE (Deluxe Edition)

・Butter : Cream

・Butter : Peaches

・BTS,THE BEST (セブンネット限定盤)

BTS 防弾少年団 kpop アルバム トレカ ナムジュン ソクジン ユンギ シュガ ホソク ホビ ジミン テヒョン V テテ ジョングク

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

