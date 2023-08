THE NORTH FACE/ローリングサンダー/ボストンキャリー/バッグ/黒/2輪/スーツケース/リュック/中古/USED/美品/97リットル/トロリー【230414/SSオ】

メインコンパートメントは、D字型に大きく開く開口部でシンプルな1気室。濡れや汚れに強く、重量のある登攀ギアや不揃いな荷物なども気兼ねなく放り込める高い耐摩耗性が特長です。荷揚げや運搬に便利なグラブハンドルとキャリー用ハンドル付きです。

防水性と耐久性に優れる1000デニールのTPEファブリックラミネート素材を使用した、ウィーラー付きの大型ダッフルバッグです。BCシリーズ同様に背負えるショルダーハーネスを装備し、さまざまなシーンでの利便性を追求。ボトムには840デニールナイロンで補強を施し、ウィーラー部分には高強度のハウジングを採用しています。

素材:1000DTPEファブリックラミネート(ポリエステル100%)、840Dナイロン

機能:ロングセラーのBCダッフル型トラベル・ウィーラー/ボトムは擦れに強い840Dナイロンで補強/背負うことのできるショルダーハーネス/D字型で大きく開くジッパーオープニング/

サイドにジッパーつきセカンドコンパートメント/トップにキャリー用のグラブハンドル/IDウィンドウ/丈夫なウィールとハウジング

サイズ:H36×W71×D37cm

重量:2690g

容量:97L

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

