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格安 【美品☆大人気デザイン☆】ポロラルフローレン 刺繍ロゴ キルティングジャケット ブルゾン

商品の説明

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Carhartt サーマルライナー フードジャケット

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POLO RALPH LAUREN　ポロラルフローレン
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XL
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○サイズ実寸（cm）
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着丈：71
【超希少襟レザー】Carhartt デトロイトジャケット MOS グリーン

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肩幅：46
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身幅：54
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○カラー
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○素材
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○状態
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USED
確実正規品　BURBERRY LONDON 人気ワンポイントロゴ入り　サイズM

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全アイテムクリーニング済み
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タバコ臭、ペット臭なし
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○発送
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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドポロラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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商品のサイズXL(LL)
ブランドポロラルフローレン
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