独特な 大川家具 テレビ台 ローボード 150cm幅 LEON レオン リビング収納

しっかりとした作りで、直線的なデザインと木目で高級感を与えるスタイリッシュなテレビ台でインテリアとしてもよかったです。

モデルルーム展示品 EZO GRACE 楢材 本棚 食器棚 蝦夷民芸

また高さのある（約10㎝）脚のなので、お掃除も楽でした。

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S151 ★ ガラスショーケース、飾り棚、幅81cm ライト付き 美品

背面にテレビ固定用のネジを付けてた穴空きがありますが、

T3445☆展示美品☆マルコーニ☆飾り棚☆MARCONI ARTE☆イタリア製

その他目立った傷はないと思います。

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サイズ:幅1500×奥行415×高さ324mm

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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