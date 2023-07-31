独特な 大川家具 テレビ台 ローボード 150cm幅 LEON レオン リビング収納

しっかりとした作りで、直線的なデザインと木目で高級感を与えるスタイリッシュなテレビ台でインテリアとしてもよかったです。
モデルルーム展示品 EZO GRACE 楢材 本棚 食器棚 蝦夷民芸
また高さのある（約10㎝）脚のなので、お掃除も楽でした。
131678 TVボードセット
S151 ★ ガラスショーケース、飾り棚、幅81cm ライト付き 美品
背面にテレビ固定用のネジを付けてた穴空きがありますが、
T3445☆展示美品☆マルコーニ☆飾り棚☆MARCONI ARTE☆イタリア製
その他目立った傷はないと思います。
テレビ台 テレビボード テレビスタンド オープンラック 引き出し 脚付き
maruni/マルニ木工 地中海シリーズ TVボード アンティーク調
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美品 マホガニー 本棚 アンティーク カントリー サイドボード 高級存在感あり
サイズ:幅1500×奥行415×高さ324mm
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重量:25kg
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しっかりとした作りで、直線的なデザインと木目で高級感を与えるスタイリッシュなテレビ台でインテリアとしてもよかったです。また高さのある（約10㎝）脚のなので、お掃除も楽でした。背面にテレビ固定用のネジを付けてた穴空きがありますが、その他目立った傷はないと思います。---サイズ:幅1500×奥行415×高さ324mm重量:25kg素材・材質:含浸紙化粧板+一部アルダー無垢(ウレタン塗装)生産国:日本レオン 150ローボード種類...テレビ台・テレビボード特徴...完成品主な素材...木アクタス飛騨産業柏木工カリモクkarimokuマルニ木工 大塚家具 三越ブルージュブルージュイデーコンランショップボーコンセプトドレクセルヘリテイジACTUSジャーナルスタンダードファニチャーunico横浜ダニエルドマー二クラッシュゲートtruckfurnituregプランGプラン葉山ガーデンチェストキャビネットサイドボードテレビボード棚飾り棚デスクテーブルコンソールラックアンティーク家具ヴィンテージミッドセンチュリーモダンモダンテイストシャビーシックアメリカ家具フランス家具イタリア家具北欧北欧家具イギリス家具英国ヨーロピアンイギリスアンティーク家具輸入家具薬箪笥レトロ古家具ドロワービスコットドロワーグランデカントリーwtw西海岸シャビーシックアジアンテイスト