【お1人様1点限り】 PETE ★US-ORIGINAL ROCK C.L.SMOOTH & 洋楽

即購入歓迎です(^-^)

◆ご購入受け取り後の返品やキャンセルは対応しておりませんので、気になる点は事前にご確認ください。

※後払い決済(コンビニ、振込)の方は、購入後24時間以内にお支払ができない場合は、必ずご一報をお願いいたします。

No.6001-7676

☆超稀少 US-ORIGINAL

PETE ROCK & C.L. SMOOTH

MECCA AND SOUL BROTHER

オリジナル滅多に出ません。

マト番 A面 RUN OUT

SRC ST-E-60948-A-1DMS HERBIE JR

ドイツ盤、EU盤、再発盤など多数発売されている「MECCA AND SOUL BROTHER」

それだけ人気で名曲揃いのHIPHOPクラシックLPですが、こちらは超稀少な初版US-ORIGINAL盤です。

20年位経っているので、ジャケット刷れやプチノイズはありますが、音とびもなく再生OKです。

HIPHOP R&B アナログ レコード PETE ROCK

C.L. SMOOTH ピートロック

MECCA AND SOUL BROTHER

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

