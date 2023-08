【後払い手数料無料】 SixTONES CD.アルバムまとめ 男性アイドル

SixTONESのCD.アルバム12枚セットです♪

・ImitationRain、通常盤

・1ST、通常盤

・僕が僕じゃないみたいだ、通常盤

・CITY、初回盤A.B.通常盤

・マスカラ、初回盤A.B.通常盤

・共鳴、初回盤A.B.通常盤

こちらのCDとアルバム、全て一度開封して中身を確認しましたがその後ずっとケースの中にしまってあったため新品未使用のものばかりです!!!

ImitationRain、1ST、僕僕の3つは初回盤A.Bがなく通常盤のみで、購入当初の外装フィルムもございません。

表示価格はまとめ売りの値段なのですが

バラ売りも可能ですのでお気軽にコメントを

していただければ助かります^^

また新品未使用ではありますが

長い間、素人管理だったので

清潔面気になる方はご遠慮ください!

私の出品している他の商品とまとめて購入

いただける場合は専用ページを作成する際に

お気持ち限りの値下げをさせていただきます(^^)

同梱発送のリクエストもお待ちしております!

{参考}

全ての商品の定価合計:25960円

#SixTONES #CD #ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SixTONESのCD.アルバム12枚セットです♪・ImitationRain、通常盤・1ST、通常盤・僕が僕じゃないみたいだ、通常盤・CITY、初回盤A.B.通常盤・マスカラ、初回盤A.B.通常盤・共鳴、初回盤A.B.通常盤こちらのCDとアルバム、全て一度開封して中身を確認しましたがその後ずっとケースの中にしまってあったため新品未使用のものばかりです!!!ImitationRain、1ST、僕僕の3つは初回盤A.Bがなく通常盤のみで、購入当初の外装フィルムもございません。表示価格はまとめ売りの値段なのですがバラ売りも可能ですのでお気軽にコメントをしていただければ助かります^^また新品未使用ではありますが長い間、素人管理だったので清潔面気になる方はご遠慮ください!私の出品している他の商品とまとめて購入いただける場合は専用ページを作成する際にお気持ち限りの値下げをさせていただきます(^^)同梱発送のリクエストもお待ちしております!{参考}全ての商品の定価合計:25960円#SixTONES #CD #ジャニーズ

