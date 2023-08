既に販売は終了している公式グッズなので、ここでしか手に入りません↓

最近Besty になられた方はもう手に入らないので、このグッズも持っていると

将来的にもっとBE:FIRSTは活躍すること間違いなしなので(^^)

持っていると羨ましがられること間違いなしです

Besty なら買いです^_^

【グッズ内容】

THE FIRST CD

THE FIRST ZINE

THE FIRSTステッカーセット

BE:FIRST メンバー全員ブロマイドセット

THE FIRSTラバーバンド

THE FIRSTアクリルキーホルダー 全5個セット

【“うぶごえ”のプロジェクトとは、、、】

アーティストのSKY-HYがTHE FIRSTというボーイズグループのオーディションを1億円かけて実施した後に、

THE FIRSTから生まれたBE:FIRSTとグループには選ばれなかったがBMSGに加入したメンバーのために

もう一億円を投資するためのプロジェクトです。

最終的に4億円以上集まりました。

#the first

#be:first

#BMSG

#Ryuhei

#Ryoki

#Sota

#Manato

#Leo

#Shunto

#Junon

#move on

#be free

#Gifted.

#Shining one

#Kick start

SKY-HI

ジャンル···男性グループ

グッズ種類···キーホルダー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

