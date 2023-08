気質アップ Burberry シャツ3y=100センチ トップス(Tシャツ/カットソー)

最初にプロフは必ずご一読下さいませm(_ _)m

バーバリーの半袖シャツ 2018年春夏コレクションだった記憶です

Burberryらしいチェックにネオンカラーのブルーがかっこよく、サイズ違いで息子や娘に購入しました

サイズは3y(100㎝)です

福岡県内の百貨店岩田屋にて、それぞれ税込17280円で購入しました

★近年、Burberryの値上げが激しくシャツは30000円前後になっております(最後の写真参照)

★また、店舗でのセールも1年前から無くなりました

★今回サイズアップも手持ちしており出品することにしましたが、甥っ子が産まれておりますので【お値下げ不可】です

検品したところ目立った汚れは見当たりませんでしたが、神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ

お出掛けの時、お休みの日2回ほどしか着用しておりませんが、あくまで小さな子が着用したモノです

神経質な方のご購入はご遠慮くださいませm(_ _)m

子供が着用したもののため、やや汚れありを選択しています

見落としの可能性もありますので、ご理解の上ご検討をお願い致します

男の子のお洋服の中でもバーバリーはきちんと感があり、年輩の方からも褒められることが多く、老若男女問わず好まれるブランドかと思います(^^)

サイズ表など、詳しくは公式ホームページ等でサイズをご確認ください。

もちろん、採寸等ご希望あれば対応させていただきます(^^)

写真の追加、質問等は時間のある限り対応させていただきます

仕事に従事しておりますので、すぐにお返事出来ない場合もございますが、必ずお返事させていただきます

今後もバーバリー、GUCCI、フェンディ、モンクレールなど男の子のお洋服もサイズアウトを少しずつ出品予定です

どうぞ宜しくお願い致します

バーバリーベビー

バーバリーキッズ

Burberry

フェンディキッズ

モンクレールキッズ

グッチキッズ

商品の情報 商品のサイズ 100cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

