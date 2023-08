STUSSY / ステューシー

【商品説明】

カラー ホワイト 白色

サイズ XL

着丈74㎝

身幅60㎝

肩幅55㎝

STUSSY ステューシー STUSSY×MARVEL Tシャツ ネイビー 古着

ステューシーの半袖フォトTシャツになります!

スケーターとネズミがデザインされております。

特徴は・ビッグサイズ・フロントのデザインはプリントです。

デザインも良くオススメです!

ステューシーのアイテムは有名人やTravis scottなどラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。

【状態】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

探されていた方は是非。

※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますか着用に問題のない程度のダメージ 汚れがある場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STUSSY / ステューシー【商品説明】カラー ホワイト 白色サイズ XL着丈74㎝身幅60㎝肩幅55㎝ステューシーの半袖フォトTシャツになります! スケーターとネズミがデザインされております。特徴は・ビッグサイズ・フロントのデザインはプリントです。デザインも良くオススメです!ステューシーのアイテムは有名人やTravis scottなどラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!探されていた方は是非。※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますか着用に問題のない程度のダメージ 汚れがある場合がございます。ご了承ください。

