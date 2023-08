超美品の Road The to 2018/さくら学院祭のセット★ Graduation ミュージック

●さくら学院★The Road to Graduation 2018/さくら学院祭2018のセットで★Blu-ray

ブルーレイは数回視聴しました。

状態は私見ですが、とても綺麗だと思います。

ファンの方、いかがでしょうか。

【出品内容】

・Blu-ray『さくら学院祭☆2018』

-定価:¥8,580

・The Road to Graduation 2018 ~Life 色褪せない日々~(Blu-ray)

-定価:¥8,580

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

