お気にいる (くまさんさん専用)【バルミューダ】 The Brew コーヒーメーカー コーヒーメーカー

新品未使用です。

バラッツァ Sette 270w グラインダー acaiaスケール搭載

使う機会がないため出品いたします。

メーカー希望小売価格 ¥59,400 (税込)

【商品サイズ】幅140mm × 奥行297mm × 高さ379mm(取っ手含む)

【重量】約3.4kg

【指定電源】AC100V 50Hz/60Hz

【定格消費電力】1450W

【電源コード長さ】1m

【容量】サーバー 約500ml、水タンク 約490ml

【サーバー素材】ステンレス(真空二重構造)、PP

【抽出方法】オープンドリップ式

【抽出モード】REGULAR、STRONG、ICED、Cleaning

【抽出杯数】1杯・2杯・3杯

REGULAR・STRONG:約120ml・約240ml・約360ml

ICED:約75ml・約150ml・約225ml

【抽出時間】約4~7分 ※モードや気温によって異なります

【保証期間】1年間

【付属品】ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、 ペーパーフィルター5枚

#BALMUDA

#バルミューダ

#コーヒーメーカー

商品の情報 ブランド バルミューダ 商品の状態 新品、未使用

