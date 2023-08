贈る結婚祝い ⚠︎再再値下げ⚠︎古着 アイスクリームグレイトフルデッド Tシャツ　バンドT ロック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★ ⭐︎★

90s vintage t shirt

europe'72

スタンリー・マウス&アルトン・ケリー

mouse kelly

虹 レインボー ブーツ eyescream

◇グレイトフルデッドのアルバム「Europe’72」に使用されたデザイン”アイスクリームキッド”

アメリカのサイケデリック・アーティストとして有名なマウス&ケリー(アルトンケリーとスタンリーマウス)のコンビによる作品の1つ。

2人はモンスター・カンパニーという会社を自ら創設し、当時は不可能と言われていたTシャツへの4色分解によるカラープリントでGreatful DeadのTシャツ4デザインを製作!!

コピーライト入り、雰囲気のある1点です。

色4版の染み込み 手刷りプリント

サイズ

着丈 72cm

身幅 57cm

肩幅 63cm

袖丈 23cm

Dead & Company

フィッシュ

ザ・デッド

ドアーズ

ジャニス・ジョプリン

ボブ・ディラン

ジェファーソン・エアプレイン

ピンク・フロイド

オールマン・ブラザーズ・バンド

ニール・ヤング

ローリング・ストーンズ

ジェリーガルシア・バンド

レッド・ツェッペリン

フィル・レッシュ・アンド・フレンズ

ザ・バンド

ケン・キージー

デヴィッド・クロスビー

ジョン・メイヤー

ジミ・ヘンドリックス

ニール・キャサディ

Furthur

ワイドスプレッド・パニック

トレイ・アナスタシオ

フリートウッド・マック

バンドT

古着

ヴィンテージ

アメカジ

ボロT

菅田将暉

商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

再再値下げ致しました! ¥13,000→¥11,500→¥10,500

90s vintage t shirt
europe'72
スタンリー・マウス&アルトン・ケリー
mouse kelly
虹 レインボー ブーツ eyescream

◇グレイトフルデッドのアルバム「Europe'72」に使用されたデザイン"アイスクリームキッド"

アメリカのサイケデリック・アーティストとして有名なマウス&ケリー(アルトンケリーとスタンリーマウス)のコンビによる作品の1つ。

2人はモンスター・カンパニーという会社を自ら創設し、当時は不可能と言われていたTシャツへの4色分解によるカラープリントでGreatful DeadのTシャツ4デザインを製作!!

コピーライト入り、雰囲気のある1点です。

色4版の染み込み 手刷りプリント

サイズ
着丈 72cm
身幅 57cm
肩幅 63cm
袖丈 23cm

Dead & Company
フィッシュ
ザ・デッド
ドアーズ
ジャニス・ジョプリン
ボブ・ディラン
ジェファーソン・エアプレイン
ピンク・フロイド
オールマン・ブラザーズ・バンド
ニール・ヤング
ローリング・ストーンズ
ジェリーガルシア・バンド
レッド・ツェッペリン
フィル・レッシュ・アンド・フレンズ
ザ・バンド
ケン・キージー
デヴィッド・クロスビー
ジョン・メイヤー
ジミ・ヘンドリックス
ニール・キャサディ
Furthur
ワイドスプレッド・パニック
トレイ・アナスタシオ
フリートウッド・マック
バンドT
古着
ヴィンテージ
アメカジ
ボロT
菅田将暉

