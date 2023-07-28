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贈る結婚祝い ⚠︎再再値下げ⚠︎古着 アイスクリームグレイトフルデッド Tシャツ　バンドT ロック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

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90sヴィンテージ｜1994 シュワルツネッガー主演Junior Tシャツ｜XL

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登坂広臣さん着用！サンローラン　ロゴTシャツ

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◇グレイトフルデッドのアルバム「Europe’72」に使用されたデザイン”アイスクリームキッド”
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アメリカのサイケデリック・アーティストとして有名なマウス&ケリー(アルトンケリーとスタンリーマウス)のコンビによる作品の1つ。
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2人はモンスター・カンパニーという会社を自ら創設し、当時は不可能と言われていたTシャツへの４色分解によるカラープリントでGreatful DeadのTシャツ4デザインを製作！！
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コピーライト入り、雰囲気のある1点です。
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色4版の染み込み 手刷りプリント
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サイズ
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身幅　57cm
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袖丈　23cm
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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36分钟前

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