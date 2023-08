リモワのオリジナルアルミニウム製スーツケース、マットブラックになります。

こぐまーく様専用 リモワ スーツケース マットブラック アルミニウム



2019年にリモワの正規オンラインショップにて購入しており、購入時に5年間の保証登録をしております。

先月鍵の不具合のため点検修理に出してリモワのクライアントケアにて鍵の交換をしていただき、先日戻ってきました。

修理に出している際に別のものを購入したのでこちらを手放そうと思います。

サイズは

高さ:55cm

幅:40cm

奥行き:23cm

重量4.3kg

容量:35L

使用回数は3度ですが、そのうち2度飛行機に乗る際に預けており、使用による傷もございます。

お写真を参考にしてご確認ください。

その他は凹みやタイヤの不具合も無く、問題なくご使用いただけると思います。

リモワではアルミニウム製のスーツケースに限りこのような取り組みが始まったようです。

「RIMOWAのアルミニウム製スーツケースであれば、年式や状態を問わずRE-CRAFTEDプログラムの一環としてお引き取りし、リサイクルまたは修理をいたします。

お持ちのスーツケースをRIMOWA店舗にお持ちいただくと、40,000円相当のバウチャー券をお渡しいたします。」

ご質問や疑問点がございましたらコメント欄よりお願いいたします。

他サイトでも出品中です。

4月末までの出品とさせていただきます。

カラー···ブラック

スーツケース容量···0〜40L

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 やや傷や汚れあり

