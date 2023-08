※こちらはジャンク品につき、正常品より10000円引きで出品を開始しておりますが、更にその時点の掲示価格より5000円引きさせて頂きます。

■ブランド

カシオ時計

CUSTOM MADE ONE OF EDITION

■モデル

ミリタリーウォッチ

■仕様

新品未使用

国内未発売モデル

新品ジャンク

お買い得品

限定1点

■ムーブ

seagull カモメ 搭載

機械式自動巻き

■色

文字盤:ブラック(アイボリーインデックス)

ケース:マットブラック

バンド:ブラック(シャンパンステッチ)

■サイズ

ケース直径:44mm

ケース厚:18.5mm

バンド幅:24mm

バンド長:22cm

(メーカー表記)

■素材

ケース:ステンレス鋼

風防:特殊強化加工ガラス

バンド:本革肉厚レザー

■GMT機能

■バックスケルトン

■カレンダー

■防水性能30m

■出品者コメント

ミリタリーウォッチの超コアブランド、CUSTOM OF ONE MADEによる渾身モデルのご紹介です。

イタリア海軍への供給用の軍事時計をモチーフにしており、優れた視認性と耐久性を備える為、必然的に大型かつ厚みのあるケースを採用。

ただ星の数ほどあるミリタリーウォッチですが、seagullのような高性能ムーブ、ましてやGMT機能を装備するモデルとなるごく僅かです。

お探しの方は必見となります。

■状態

商品は新品未使用ですが、内部不良によりリューズを巻いても、腕時計を振っても針は動きません。

資格のある時計技師さんのいる工房で修理すれば直る可能性がございますが保証はできません。

その為、パーツ取りや徹底修理前提など何らかのメリットを見いだせる方に取っては、お買い得品となっております。

なお海外製品の為、傷や汚れ等が別途ある場合がございます

上記を許せない方の注文はお控え下さい。

■注意事項

・モニターによっては実物と色が多少異なる場合がございます。

・付属品については特に記載がない場合は腕時計本体のみとなります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

