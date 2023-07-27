高質 マーキス イエロー ダイヤモンド 1.50ct Pt900 ダイヤ リング 指輪 リング

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K18ルビーリング 18金



【早いもの勝ち】新品未使用☆マルジェラ☆マルチカラーエナメルリング

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【Pt900 / D1.03ct】指輪 リング プラチナ ダイヤ 綺麗



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CHANEL シャネル リング



【未使用】 K18 18金 ダイヤモンド 総ダイヤ1.2ct 15号



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Tiffany ティファニー ハート リング ゴールド シルバー コンビ k18

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新品 105万 ロードライトガーネット ダイヤモンドプラチナリング指輪



新品 GUCCI 指輪 アラベスク キーモチーフ リング 15号 ダブルG



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繊細 K18ピンクゴールド ダイヤリング 11号位 D0.07



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純プラチナ H&Cダイヤモンド＆ダイヤ スパイラル リングD 約 0.07ct



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JOUETE ジュエッテ K10 レイヤークロスリング11号



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宝石ルース 【山梨県のジュエリーマイスター研磨！】天然ローズドフランス 鑑付

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BEAMS sowi アクセサリー リング

当店の現在庫は

ムーンストーンの指輪 18k ダイヤ付

『 #クローバージュエリー出品一覧 』

【森々様専用】クロチェ Cloche ルチルクォーツリング 11号 K10YG

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カルティエ ハーフエタニティー ダイヤモンド リング ♯44 4号 証明書



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プラチナ pt900 リング グリーンガーネット ダイヤ 15.5号 6.09g

『高級 天然 ダイヤモンド Pt900 プラチナ マーキスカット イエロー ダイヤ リング 』の出品です。

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上質なダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。

K18 天然ダイヤ デザインリング

メインの7石あるマーキスカットのイエローダイヤはテリも良く光り輝いてます。

希少 ティファニーブルーリング ラブハート

またイエローダイヤがアクセントとなっており大変お洒落です！

【ご予約品】ダイヤモンド プラチナ リング

ボリューム感のあるリングなので、薬指はもちろんのこと、中指や人差し指でもカッコ良く着けれます。

美品 K18 ルビー ダイヤモンド デザインリング 指輪 10号 ジュエリー

中々お目にかかれないジュエリーですので、是非この機会にお求め下さい。

カルティエ トリニティリング 5号 Cartier Trinity ring



タサキ K18ホワイトゴールド ダイヤモンドサファイアリング



確実正規品 シャネル ラインストーン リング

【素材】プラチナ900

プラチナリングpt900ダイヤ0.02カラット



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【石種】天然ダイヤモンド

pt900Fancy light pink purple 0.560 I-1



カルティエ Cartier ☆良品☆ ラニエール リング ピンクゴールド 8号

【カラット数】ダイヤモンド 1.50ct

K421 K18 PG 天然ダイヤ0.14ctリング ピンクゴールド



【最終値下げ】エルメス メキシコ リング

【リング幅】最大幅約18.4mm

高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 119



K18 ダイヤモンド0.15ct リング 8号

【サイズ】20号

SV天然南洋白蝶真珠 丸系リング 14.55mm. #13



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【重量】8.8g

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〖本日のみ早い者勝ち!!〗エルメス ヘラクレス WG750 ダイヤ付 8号



マリーエレーヌドゥタイヤック レインボームーンストーン ボリウッドリング



GUCCI グッチゴースト リング

◆状態

イオッセリアーニ スタックリング 日本サイズ約12合〜13号

『 A 』

エタニティリング プラチナ ダイヤモンド 0.85カラット GSTV



Enikki Enikkiさま専用です。パパラチアリング

S・・・新品仕上げ磨き済み ※専門業者にて

カメリア プラチナダイヤモンドリング

A・・・保管傷程度（若干の小傷）

13号 gucci ライオン リング

B・・・若干の使用感（小傷程度）

Jupiter k10 ｍｕｌｔｉｃｏｌｏｒリング ペリドット 13号

C・・・使用感有（小傷と若干の打ち傷）

田崎 パール リング k18 イエローゴールド 11～12号

D・・・目立つ傷有り

Pt900 アレキサンドライト ダイヤモンド リング 鑑別書付



スタージュエリー K10 ダイヤモンド ブルートパーズ リング 9号 美品

【全品安心の専門クリーニング済み‼︎】

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◆付属品

ヴァレンティノガラヴァー二 ヴィンテージ リング 値下げ

ケース

ヴィンテージ ミッキー silver925 レトロ アメリカ買付け 一点物！



ティファニー Pt950 プラチナ カーブドバンドリング 約9号



Jouete 2022winter limited リング

◆鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無

小さなリスのK10リング

『 無 』

ブラックダイヤモンド リング ダイヤコンビ 12号



TIFFANY&Co. ティファニー ハーモニー リング Pt950 9号



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マルニ 指輪 レディース

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他にもジュエリーを多数出品しております！

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特大パライバ3.27ct☆K18WGパライバトルマリンリングD:1.33ct

在庫は『 #クローバージュエリー出品一覧 』をご覧下さい！

クリスタルクオーツリング7号

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CELINE ピアス 片方のみ セリーヌ 片耳



【18Kリング】東京女学館



450.14K 指輪 ダイヤモンドリング ハート 12号

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Pt900 赤珊瑚 ダイヤモンド 0.06ct リング サンゴ コーラル



Pt950 ダイヤモンド 0.50ct バタフライ デザイン リング 12号



ヴィヴィド！0.7ct ペアシェイプ エメラルド K18 yg リング 鑑別書

#Pt900リング

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ミルフローラ k10 ピンクゴールド ダイヤモンドリング 重ねづけ風

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Pt900リング 0.31ct 4.55ghoo ハワイアンリングSAAD バングル ココペリ ゴールドプレートAHKAH エメピンキーリング1号tatsuo nagahata タツオナガハタ バイカラートルマリン リングk18 ダイヤモンドリング ハーフエタニティ 18金(E6-158) K18リング 約10号 18金指輪ティファニー フルハート クローズド ダイヤリング イエローゴールド 9.5号1ctダイヤモンドハーフエタニティリングジュピター jupiter リング ハーフエタニティ 指輪