高質 マーキス イエロー ダイヤモンド 1.50ct Pt900 ダイヤ リング 指輪 リング

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K18ルビーリング 18金
【早いもの勝ち】新品未使用☆マルジェラ☆マルチカラーエナメルリング
フォロワー4200人突破記念‼︎
【Pt900 / D1.03ct】指輪 リング プラチナ ダイヤ 綺麗
【新品仕上げ済】ティファニー トルク リング 約14号 750PG【10894】
フォロワー様限定 『感謝セール』開催！
モンブラン カボションリング♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
新品(訳あり)フェラガモ 76 0536 751889 リング 指輪 サイズ54
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CHANEL シャネル リング
【未使用】 K18 18金 ダイヤモンド 総ダイヤ1.2ct 15号
〖Justin Davis〗OBSESSION リング
Tiffany ティファニー ハート リング ゴールド シルバー コンビ k18
✨【詳しい価格は下の『コメント欄』をご覧下さい】✨
新品 105万 ロードライトガーネット ダイヤモンドプラチナリング指輪
新品 GUCCI 指輪 アラベスク キーモチーフ リング 15号 ダブルG
天然石
※「いいね！」の横の「コメント」を押していただれば、一発で確認出来ます！
★festaria★ ダイヤモンド ペアリング Pt950
繊細 K18ピンクゴールド ダイヤリング 11号位 D0.07
DIOR CDリング
純プラチナ H&Cダイヤモンド＆ダイヤ スパイラル リングD 約 0.07ct
TASAKI ダイヤモンド 0.41ｃｔ ハーフエタニティー リング 9号
(E6-159) K18 ダイヤモンド ルビー リング 指輪 18金 ゴールド
Pt900/K18 ダイヤモンドリング0.48ct
スワロフスキー リング リングセット SUNSHINE
★SALE★ピジョンブラッド&ノンヒート（非加熱）ルビー 鑑別書付きダイヤリング
JOUETE ジュエッテ K10 レイヤークロスリング11号
専用です。高品質 大粒 タンザナイト ダイヤ リング
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宝石ルース 【山梨県のジュエリーマイスター研磨！】天然ローズドフランス 鑑付
セット販売もしっかりとお値引きさせていただきます！
BEAMS sowi アクセサリー リング
当店の現在庫は
ムーンストーンの指輪 18k ダイヤ付
『 #クローバージュエリー出品一覧 』
【森々様専用】クロチェ Cloche ルチルクォーツリング 11号 K10YG
をご覧下さい。
A2050 セリーヌ 12号 #52 K18YG Cロゴ ダイヤリング 指輪
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
カルティエ ハーフエタニティー ダイヤモンド リング ♯44 4号 証明書
イギリスアンティークリング
プラチナ pt900 リング グリーンガーネット ダイヤ 15.5号 6.09g
『高級 天然 ダイヤモンド Pt900 プラチナ マーキスカット イエロー ダイヤ リング 』の出品です。
Vivienne Westwood アーマーリング
SAADのバングルと指輪
上質なダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。
K18 天然ダイヤ デザインリング
メインの7石あるマーキスカットのイエローダイヤはテリも良く光り輝いてます。
希少 ティファニーブルーリング ラブハート
またイエローダイヤがアクセントとなっており大変お洒落です！
【ご予約品】ダイヤモンド プラチナ リング
ボリューム感のあるリングなので、薬指はもちろんのこと、中指や人差し指でもカッコ良く着けれます。
美品 K18 ルビー ダイヤモンド デザインリング 指輪 10号 ジュエリー
中々お目にかかれないジュエリーですので、是非この機会にお求め下さい。
カルティエ トリニティリング 5号 Cartier Trinity ring
タサキ K18ホワイトゴールド ダイヤモンドサファイアリング
確実正規品 シャネル ラインストーン リング
【素材】プラチナ900
プラチナリングpt900ダイヤ0.02カラット
★I-PRIMO★ 指輪 ダイヤ ダイヤリング 婚約指輪 K18YG
【石種】天然ダイヤモンド
pt900Fancy light pink purple 0.560 I-1
カルティエ Cartier ☆良品☆ ラニエール リング ピンクゴールド 8号
【カラット数】ダイヤモンド 1.50ct
K421 K18 PG 天然ダイヤ0.14ctリング ピンクゴールド
【最終値下げ】エルメス メキシコ リング
【リング幅】最大幅約18.4mm
高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 119
K18 ダイヤモンド0.15ct リング 8号
【サイズ】20号
SV天然南洋白蝶真珠 丸系リング 14.55mm. #13
sowi [k10 ] Ice fairy スクエアリング
【重量】8.8g
指輪(エメラルド)
〖本日のみ早い者勝ち!!〗エルメス ヘラクレス WG750 ダイヤ付 8号
マリーエレーヌドゥタイヤック レインボームーンストーン ボリウッドリング
GUCCI グッチゴースト リング
◆状態
イオッセリアーニ スタックリング 日本サイズ約12合〜13号
『 A 』
エタニティリング プラチナ ダイヤモンド 0.85カラット GSTV
Enikki Enikkiさま専用です。パパラチアリング
S・・・新品仕上げ磨き済み ※専門業者にて
カメリア プラチナダイヤモンドリング
A・・・保管傷程度（若干の小傷）
13号 gucci ライオン リング
B・・・若干の使用感（小傷程度）
Jupiter k10 ｍｕｌｔｉｃｏｌｏｒリング ペリドット 13号
C・・・使用感有（小傷と若干の打ち傷）
田崎 パール リング k18 イエローゴールド 11～12号
D・・・目立つ傷有り
Pt900 アレキサンドライト ダイヤモンド リング 鑑別書付
スタージュエリー K10 ダイヤモンド ブルートパーズ リング 9号 美品
【全品安心の専門クリーニング済み‼︎】
新品♡サマンサティアラ＊ピンキーリング♡
✨k10✨ダイヤモンド 2.0g✨4℃✨ヨンドシー レディース 8.5号
◆付属品
ヴァレンティノガラヴァー二 ヴィンテージ リング 値下げ
ケース
ヴィンテージ ミッキー silver925 レトロ アメリカ買付け 一点物！
ティファニー Pt950 プラチナ カーブドバンドリング 約9号
Jouete 2022winter limited リング
◆鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無
小さなリスのK10リング
『 無 』
ブラックダイヤモンド リング ダイヤコンビ 12号
TIFFANY&Co. ティファニー ハーモニー リング Pt950 9号
ディズニー 毒りんごリングケース
マルニ 指輪 レディース
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4C406/ブルガリ/ビーゼロワンリング/750/K18WG/52/12号
他にもジュエリーを多数出品しております！
期間限定値下げマリーエレーヌドゥタイヤック のピンクトルマリンプリンセスリング
セット購入で値引き致します！
ete18kピンクゴールドダイヤピンキーリング
特大パライバ3.27ct☆K18WGパライバトルマリンリングD:1.33ct
在庫は『 #クローバージュエリー出品一覧 』をご覧下さい！
クリスタルクオーツリング7号
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CELINE ピアス 片方のみ セリーヌ 片耳
【18Kリング】東京女学館
450.14K 指輪 ダイヤモンドリング ハート 12号
118H00B105263525
Pt900 赤珊瑚 ダイヤモンド 0.06ct リング サンゴ コーラル
Pt950 ダイヤモンド 0.50ct バタフライ デザイン リング 12号
ヴィヴィド！0.7ct ペアシェイプ エメラルド K18 yg リング 鑑別書
#Pt900リング
宝石ルース 【希少な最高級！】エメラルドシェープ天然ロンドンブルートパーズ 鑑付
#プラチナリング
ミルフローラ k10 ピンクゴールド ダイヤモンドリング 重ねづけ風
#ダイヤモンドリング
pt900ダイヤモンドリング
#ダイヤリング
Pt900リング 0.31ct 4.55g
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
hoo ハワイアンリング
SAAD バングル ココペリ ゴールドプレート
AHKAH エメピンキーリング1号
tatsuo nagahata タツオナガハタ バイカラートルマリン リング
k18 ダイヤモンドリング ハーフエタニティ 18金
(E6-158) K18リング 約10号 18金指輪
ティファニー フルハート クローズド ダイヤリング イエローゴールド 9.5号
1ctダイヤモンドハーフエタニティリング
ジュピター jupiter リング ハーフエタニティ 指輪
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商品の情報
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目立った傷や汚れなし
高質 マーキス イエロー ダイヤモンド 1.50ct Pt900 ダイヤ リング 指輪 リング
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19分钟前
高質 マーキス イエロー ダイヤモンド 1.50ct Pt900 ダイヤ リング 指輪 リング
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117,000
¥
53,820
(税込) 送料込み
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アクセサリー
リング
マーキス イエロー ダイヤモンド 1.50ct Pt900 ダイヤ リング 指輪
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
941fee876
1797
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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高質 マーキス イエロー ダイヤモンド 1.50ct Pt900 ダイヤ リング 指輪 リング
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