超美品の コンバース チャックテイラーCT70 ブラック 27.0cm スニーカー

商品名:CONVERSE CT70

・ブランド:converse / コンバース

・カラー:BLACK / 黒

・サイズ:27.0 cm

・季節感:通年

・説明

海外限定品で、現在では手に入りにくい商品です。

・出品者コメント

着用は数回なので、ソール及びヒールラベルの減りはほとんどございません。

※箱は付属ですが、箱無しの発送でも良い場合は¥700値下げ可能です。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

