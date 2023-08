ご覧いただき、ありがとうございます。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただき、ありがとうございます。送料込み、SIMカード入れてすぐ使えます!以前 フリマアプリで購入したiPhone 7です。限定色の(PRODUCT)Redです。■状態【画面】ヒビ・割れなど無くキレイです。保護ガラスを付けて使用していました。現在も保護ガラスが付いています。【ボディ】各所に塗装のハゲがありますが、致命的なキズはありません。写真での判断をお願い致します。*確認はしておりますが、細かいキズ等見逃しているかもしれません。神経質な方はご遠慮ください。【バッテリー】最大容量 95%外カメラ、内カメラ共に問題なく使用できます。《Touch IDも良好》←ここ重要です!マナーモードのスイッチ切り替えも問題ありません。バージョン:15.7.2iPhoneを探す をオフにして、iCloudサインアウトしてから発送いたします。IMEI: 355336084249365※SIMロックなしメイン端末の不具合に備えて、サブ機としてもオススメです。128GBですので、たくさんの音楽・写真・動画が保存できます。しっかりとアルコール消毒してから発送させていただきます。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。

