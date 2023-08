こちらはTAE ASHIDAのワンピースです。

エレガントなシルエットでとても女性らしいワンピースとなります。

首元はボトルネックで袖口はシャーリングになってます。

模様はニットが編み込みになった模様がプリントされてます。

サイズは9号です。

素材はレーヨン90% ポリウレタン10%

伸縮性ありです。

状態は目立った汚れ破れはございませんが着用していた物となります。一般的な中古品となります。中古品にシビアな方はご遠慮ください。

◼サイズ

着丈98

肩幅38

袖丈62

ウエストあたり37

素人寸法となりますので予めご了承下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タエアシダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

