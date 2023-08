数量限定価格!! 美品　Lumix 14-140　Mega O.I.S HD　望遠ズームレンズ レンズ(ズーム)

620233 美品 Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f/4-5.8 Mega O.I.S HD H-VS014140 望遠ズームレンズ パナソニック

お手数ですが、在庫確認の為ご購入前にコメントお願い致します^^

ご覧いただきありがとうございます^^

当店は状態の良いものを厳選して出品しております♪

程度の良い商品をお探しの方は是非ご検討下さい♪

プロフィールもご確認下さい^^

商品内容)

画像に写っているものが全てです。

本体、レンズキャップ、等

/レンズ/

[美品]

内部に傷、カビ、曇り無し。

目立ったチリ混入無し。

/機能/

[正常]

レンズ(AF正常、ピントリング、フォーカスリング、スムーズです。)

保証)

1週間保証付き♪

万一動作不良の場合は返品、返金にて対応させて頂きます。

(お受け取り完了前にご連絡下さい。)

発送)

通常2〜5日以内を目安にしております。

※商品の種類や仕事の都合で発送までにお時間がかかる場合が御座います。

その他)

1送料込みの場合、沖縄、北海道は+500円にて対応いたします。

マウント...マイクロフォーサーズマウント系

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

