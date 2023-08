こちらウエアハウスのデニムシャツです。

1940年代のウエスタンシャツをベースに作られたランチマンシャツです。一般的なデニムシャツに比べて少し厚手のセルビッチデニムを使用し、ボタンはUNIVERSAL製のスナップボタンがセットされています。着用感はほとんどなくこれからのエイジングが期待できます。

色 インディゴ

サイズ 42

肩幅48cm

袖丈68cm

身幅56cm

着丈81cm

綿100%

WAREHOUSE セルビッチデニム ウエスタンシャツ 日本製

MADE IN JAPAN

日本製

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウエアハウス 商品の状態 未使用に近い

こちらウエアハウスのデニムシャツです。1940年代のウエスタンシャツをベースに作られたランチマンシャツです。一般的なデニムシャツに比べて少し厚手のセルビッチデニムを使用し、ボタンはUNIVERSAL製のスナップボタンがセットされています。着用感はほとんどなくこれからのエイジングが期待できます。色 インディゴサイズ 42肩幅48cm袖丈68cm身幅56cm着丈81cm綿100%MADE IN JAPAN日本製DENIME WAREHOUSE PHERROW'SSUGAR CANEJELADO TCBRESOLUTE BONCOURAA.P.CONI DENIMSAMURAI JEANSIRON HEART MOMOTAROTANUKI JAPAN BLUE JEANSEVISUorslow KURO THE FLAT HEADSTUDIO D’ARTISANTALLEYDENHAMTELLASON AG DENIMRRLSIMON MILLERFABRIC BRAND Ralph lauren LEVI'S VINTAGE CLOTHING LVCYanuk Nudie jeans

