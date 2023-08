フレンチリネン生地とミナペルホネンのファブリックで、ワンピースを仕立てました。

PASCAL MILLET ドレス

ミナペルホネンのファブリックはrosy ネイビー系のカラー

perverze 20ss リバーシブル タイダイ シースルー ワンピース

無地の生地は60番手の薄手のフレンチリネン生地で、カラーはブラックです。

TORY BURCH ネイビーロング ワンピース

ハイウエストで切り替え、スカート部分にギャザーを寄せました。

【雑誌掲載】【洗える】【新色追加】エスパンディAラインシアーワンピース

前はループ開きになっており、後ろはラウンドヨークで切り替えています。

AMERI VINTAGE❤︎GLOSSY FLOW TEE WITH SKIRT

肩線はドロップショルダー 袖口はカフス、ループ開きでボタンが3つ付いています。

vintage フラワー ワンピース itimi jantiques toro

両脇にシームポケット付き

Her lip to ワンピース

襟ぐりとフロントパネルの切り替え部分に、ネイビーのコットンサテンのパイピングを挟みました。

MATURED ベロア ニットドレス

薄手のリネンでやや透け感がありましたので、スカート部分はコットンローンの裏地をつけてあります。

☆お値下げ不可☆kitta ワンピース 草木染め オーガニックコットン

身幅もゆったりとしていますので、かなり着心地の良い1着です♪

INORI4U 着物リメイクワンピース ハンドメイド 大人ハイカラ 発表会 衣装



オパールフラワーコルセットワンピース col/ O.WH M

平置き寸法

値下げ【未使用品】ALBINO TEODOROアルビーノテオドロ ワンピース

身幅58

【タグ付】CELFORD♡ シフォン × チュール レース プリーツ ワンピ

裄丈80

23区【洗える】オーガニック コットン ニットワンピース 38 半袖 白 ロング

着丈最長125

ルシェルブルー デニムワンピース ティアードフリル ロング リボン サイズ36

ご希望の着丈に調整後お送りさせて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

フレンチリネン生地とミナペルホネンのファブリックで、ワンピースを仕立てました。ミナペルホネンのファブリックはrosy ネイビー系のカラー無地の生地は60番手の薄手のフレンチリネン生地で、カラーはブラックです。ハイウエストで切り替え、スカート部分にギャザーを寄せました。前はループ開きになっており、後ろはラウンドヨークで切り替えています。肩線はドロップショルダー 袖口はカフス、ループ開きでボタンが3つ付いています。両脇にシームポケット付き襟ぐりとフロントパネルの切り替え部分に、ネイビーのコットンサテンのパイピングを挟みました。薄手のリネンでやや透け感がありましたので、スカート部分はコットンローンの裏地をつけてあります。身幅もゆったりとしていますので、かなり着心地の良い1着です♪平置き寸法身幅58裄丈80着丈最長125ご希望の着丈に調整後お送りさせて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

【TICCA】 Aラインロングワンピース ドロップショルダー 高級品 美品 人気FOXEY ワンピース ドレスるSLOBE IENA スローブイエナ クロシェ編みロングワンピース♡ Lausanne Floral Dress vanilla ♡ローズティアラ 42 フラワー刺繍 ワンピース新品未使用 イノセントワールド ワンピース お帽子 セット売りGarden of grace figure fig フィグドレスイタリア製 Roberta di Camerino ワンピース45R | インド藍ネルチェックワンピース