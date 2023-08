ADIDAS TENNIS HU

【サイズ】

US10.5 JPN28.5cm

購入後、一回も外での着用はありません。

箱に入れたまま自宅保管していました。状態は良好だと思います。コレクション整理の為、出品致します。

adidasのサイトにて正規品購入

買った時のレシート付き

写真1枚目〜3枚目

サイトより広告写真

写真4枚目

実物写真

写真5枚目

実物インソール

写真6枚目〜7枚目

箱ですが上面にシミあり

(保管時、上にスニーカーの箱を重ねてました)

写真8枚目

買った時のレシート

写真9枚目

StockXにて販売価格を参考にしています

⚠️流通価格の変動により

値下げをしたり元に戻したり

する事があります。

#adidas

#アディダス

#アディダスオリジナルス

#ファレルウィリアムス

#ふぁれる

#tennishu

#テニスフー

#10ハーフ

#プレゼント

#ギフト

#バースデープレゼント

#ホワイトイエロー

#ホワイト

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

ADIDAS TENNIS HU Pharrell Williams WHITE YELLOWファレル ウィリアムス【サイズ】US10.5 JPN28.5cm購入後、一回も外での着用はありません。箱に入れたまま自宅保管していました。状態は良好だと思います。コレクション整理の為、出品致します。adidasのサイトにて正規品購入買った時のレシート付き写真1枚目〜3枚目サイトより広告写真写真4枚目実物写真写真5枚目実物インソール写真6枚目〜7枚目箱ですが上面にシミあり(保管時、上にスニーカーの箱を重ねてました)写真8枚目買った時のレシート写真9枚目StockXにて販売価格を参考にしています⚠️流通価格の変動により値下げをしたり元に戻したりする事があります。#adidas#アディダス#アディダスオリジナルス#ファレルウィリアムス#ふぁれる#tennishu#テニスフー#10ハーフ#プレゼント#ギフト#バースデープレゼント#ホワイトイエロー#ホワイト

