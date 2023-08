福袋特集 2022 UNRAVEL PROJECT アンラベル　スウェット　ドッキング　カーゴパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

UNRAVEL PROJECT (アンラベル プロジェクト) 2019' A/W COLLECTION 「COTT NYLON DOUBLE LAY SWEATPANTS」

定価:10万円程度

カーゴパンツとスウェットパンツのレイヤードドッキングパンツ。

【カラー】オリーブ×グレー

【表記サイズ】S

【付属品】なし

【詳細サイズ】

ウエスト:約77cm

股上 :約29cm

レングス:約65cm

もも幅 :約30cm

裾幅 :約11cm

【詳細情報】

アンラベル プロジェクトの切替 カーゴパンツ UMCA027S19256007です。

状態10中8程度

比較的良好

その他ユリウス、ヴィリジアン、rick owens、グレッグローレン、sacai、kolor、ミハラヤスヒロ等多数出品中です。

UNRAVEL PROJECT (アンラベル プロジェクト) 2019' A/W COLLECTION 「COTT NYLON DOUBLE LAY SWEATPANTS」定価:10万円程度カーゴパンツとスウェットパンツのレイヤードドッキングパンツ。【カラー】オリーブ×グレー【表記サイズ】S【付属品】なし【詳細サイズ】ウエスト:約77cm股上 :約29cmレングス:約65cmもも幅 :約30cm裾幅 :約11cm【詳細情報】アンラベル プロジェクトの切替 カーゴパンツ UMCA027S19256007です。状態10中8程度比較的良好その他ユリウス、ヴィリジアン、rick owens、グレッグローレン、sacai、kolor、ミハラヤスヒロ等多数出品中です。

