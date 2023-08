◎aiko インディーズ

★新品・未開封★

25年ほど前のCDで、廃盤になっており今では入手困難です。

かなり貴重かと思います。

未開封のため動作確認が行えず、経年劣化等による不具合の保証はできかねます。

神経質な方は購入をお控えください。

★新品未開封ですが、個人保管になります。

シュリンクの細かな擦れなどがある場合がありますので、ご了承下の上ご購入お願い申し上げます。

★商品発送後の返品・交換はすり替え防止の為、お断りしています。

★価格応談可★

【収録曲】

①astral box

1 DO YOU THINK ABOUT ME?

2 キスでおこして

3 HOW TO LOVE

4 POWER OF LOVE

5 光のさすあしもと

②ハチミツ

1 ハチミツ

2 ひまわりになったら

3 ハチミツ(instrumental)

③GIRLIE

1 させないで

2 イジワルな天使よ 世界を笑え!

3 ハチミツ

4 犬になる

5 ロージー

6 ブランク

7 れんげ畑(やんわりと、ボーナストラック

■必ずプロフィールをご覧頂いてから、ご検討お願いします。

■ジャケットカバーをお付けして発送します。

■自宅保管品の為、中古品

である事をご理解頂だき

御購入お願い致します。

■ご不明な点がございました

ら購 入前にコメントにてお

問い合わせください。

充分納得した上で、ご購入

ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

