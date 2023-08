英語教材GoGo'sPARADEのDVDセットです

①基本セット(写真2、3枚目)

・DVD6巻

・リーダー(基本テキスト)6冊

・アクティビティブック(ワークブック)6冊

・リスニングCD

・カラーリングブック(ぬり絵)

・ABCカード26枚

・ペアレンツガイド

注意点1:

・アクティビティブックとカラーリングブックに書き込みはありません

(写真4枚目参照)

・リーダーに背表紙焼けや使用感が見られます(特に4、6巻)

・アルファベットカードの入れ物の留め具が閉まりません(使用には問題ありません)

②チャンツセット(写真5枚目)

・DVD3巻

・チャンツ歌詞BOOK

③フォニックスセット(写真6枚目)

・DVD3巻

・フォニックスCD

・フォニックスガイドBOOK

④GoGo'sの歌(写真7枚目)

・Go Go's Book of Songs(CD付)

⑤お母さんの使い方マニュアル(写真8枚目)

子どもがアンパンマンを見る様に、ゴーゴーをたくさん見せて、ゴーゴー大好きになり、自分から「ゴーゴー見る」と言うようになりました。

DVDは基本、オールイングリッシュで構成されています。DVDの内容がリーダー(絵本)になっているので理解しやすく読む練習にもなります。こちらは英語と日本語両方で記載されています。

DVDとリーダー、CDなどで効果的に学べ、良く出来た教材だと思います。歌も馴染みのある曲から独自の曲まであって、使えるフレーズがたくさん入っています。車の移動中にはDVDもCDもとても便利でした。

大きさは、全て合わせてカラーボックス1段分くらいです。

定価で30万円位しました。数千円の教材をちょこちょこ買うより、お得だと思います。

注意点2:

自宅保管していました。CDに使用上の小キズはありますが通常使用には問題ないと思います。また、「注意点1」もご確認ください。それ以外はきれいな商品だと思います。出来るだけ細かく検品していますが、見落としがあるかもしれません。中古品だということをご理解のうえご購入ください。

#幼児英語

#英語

#ゴーゴー

#GoGo'sPARADE

#ロングマン

#DVD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

