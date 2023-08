【希望者のみラッピング無料】 1st IVE ファンクラブ特典 キット 韓国FC限定 K-POP/アジア

ive ファンクラブキット

DIVE 1st Fanclub

開封済み 未使用

画像の5枚目が公式発表のキット内容です

到着後未開封にて暗所にて保管しておりました

シュリンク・箱の背面付属のカードに個人情報の

記載があったため開封し、カード抜き取り

撮影致しました

開けた状態で撮影したのみで内容物には

手を触れておらず、内容確認自体もしておりません

上記ご確認ご了承のうえ

購入のご検討よろしくお願いいたします

プチプチ+防水にて発送

IVE fc kit DIVE fanclub 1期

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

