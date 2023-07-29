もらって嬉しい出産祝い THRASH HYS CITY★ 半袖トップス GLAMOUR HYSTERIC Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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半袖トップス/半袖パーカーです(*^^*)

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オーバーサイズパーカーなので

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男女問わず着ていただけるお品です☆★

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ジャストサイズで着ても素敵です^ ^♪♪♪

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LOUIS VUITTON フランス製 シルクノースリーブトップス 船プリント

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全体的に状態は良いと思いますが

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品質や保管状態にこだわりのある方は

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トラブル防止のためにも購入をご遠慮ください。

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お写真で状態をご確認いただき

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少しでも気になる方はご遠慮ください。

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⚠︎めったにありませんが、︎発送が出来ない日にちがある場合はプロフィールの最初に記載させていただきますので、必ず一度ご確認の程よろしくお願いいたします。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★正規店購入品★﻿HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー ）オーバーサイズフーデッドプルオーバーfree size半袖トップス/半袖パーカーです(*^^*)XXLサイズのパーカーをカスタムしたイメージで作られたオーバーサイズパーカーなので男女問わず着ていただけるお品です☆★オーバーサイズで着てもジャストサイズで着ても素敵です^ ^♪♪♪ワンピースのようにも着られる丈感です♪♪♪●サイズ（㎝）● ♦︎着丈 約80.5♦︎肩幅 約60.5♦︎身幅 約61.5♦︎袖丈 約24.5目立った汚れ等なく全体的に状態は良いと思いますが品質や保管状態にこだわりのある方はトラブル防止のためにも購入をご遠慮ください。お写真で状態をご確認いただき少しでも気になる方はご遠慮ください。是非、ご検討下さい♪⚠︎めったにありませんが、︎発送が出来ない日にちがある場合はプロフィールの最初に記載させていただきますので、必ず一度ご確認の程よろしくお願いいたします。7915111

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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