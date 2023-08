豪華 新品　ノースフェイス メンズM　1996ノベルティヌプシ★NOVELTY ダウンジャケット

【商品説明】

□カラー:ホワイトブラック

□サイズ:メンズM

着丈66

身幅56

肩幅50

袖丈61

※素人採寸のため、誤差はご了承願います。

状態:新品未使用

★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

プロフィール特典ありますので

ぜひプロフィールをご覧いただき、

コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)!

#ノースフェイス

#バルトロライトジャケット

#マウンテンダウンジャケット

#マウンテンダウンコート

#ヌプシジャケット

#マクマード

#マウンテンジャケット

#ゴアテックス

#THE NORTH FACE

#TNF

#ビッグシルエット

#オーバーサイズ

#90s

99039

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

