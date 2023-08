文字盤カラー···ブラック

ディーゼル 腕時計 ゴールド

ベルトカラー···ブラック

ゆるキャン△コラボウォッチ

ムーブメント···ソーラー式

並行輸入品オールブラックモデルです。

Amazon新品参考価格16000円

新品未使用品です。箱、日本語コピー説明書付です。

よろしくお願い申し上げます。

新品未使用品ですが、一度人の手に渡った物ですので、完璧な物をご希望の方、神経質な方はご購入を控えて下さい。

こちらの腕時計は新品の為時間合わせをせず、入荷したままの状態で発送しております。

予めご了承ください。

新品ですが、完璧を求められる方、神経質な方ご遠慮願います。

ご理解がある方のみの購入でお願い致します。商品画像の色につきましては私のカメラの撮影具合やお使いのディスプレイやブラウザの環境によって色が現物と異なる場合があります。

ご理解の頂ける方のご購入をよろしくお願い申し上げます。

駆動方式

タフソーラー ※ソーラー充電システム

バンド種類

樹脂バンド

バンドカラー

ブラック系

ケース形状

ラウンド(円形)

ダイヤルカラー

ブラック系

ケース素材

カーボン ※樹脂

ガラス素材

無機ガラス

防水性能

20気圧防水

カレンダー機能

有

その他の特徴

耐衝撃構造 ※ショックレジスト

カーボンコアガード構造

モバイルリンク機能 ※対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動

ストップウオッチ ※1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き

タイマー ※セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測

時刻アラーム5本・時報

ダブルLEDライト ※文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)

ライトカラー ※ホワイト

フルオートカレンダー

●バンド:樹脂バンド

●長さ:145~215mm/26.1mm

●ケースサイズ:48.5×45.4×11.9mm

●質量:52g

●タフソーラー(ソーラー充電システム)

●20気圧防水機能

●モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動)

●針退避機能(針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます)

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

