【超特価】 G733　LIGHTSPEED　ワイヤレスRGBゲーミングヘッドセット ヘッドフォン

〇製品

・ブランド:Logicool ロジクール

・製品名:G733 LIGHTSPEED

ワイヤレスRGBゲーミングヘッドセット

・色:ブルー

・重量:278g

・プラグ形状:USB Type-C

・ヘッドフォン:マイク付き

〇状態

購入後、5回ほど使用しました。

付属品は全て揃っています。

超軽量でワイヤレスのゲーミングヘッドセットです。

ゲーム用として使用可能ですが、テレワーク等にも使用できます。

新品価格は21,890円(税込)です。

※本体の箱をプチプチで包んで、

その上からナイロン袋で防水対策を行い

さらにその上から紙袋などで梱包して発送致します。

ご了承ください。

G733 HP URL

https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/products/gaming-audio/g733-rgb-wireless-headset.981-000895.html

#LogicoolG

#Logicool

#ロジクールG

#ヘッドセット

#ワイヤレス

#G733

#ゲーミング

#ゲーム

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

