色々な 【Aさま専用】figma 時計塔のマリア DXエディション ゲームキャラクター

新品未開封です。

デビルメイクライ3 リアルアートワーク ダンテ

AmazonのAmazonから予約購入しました。

商品名

figma 時計塔のマリア DXエディション (ふぃぐま とけいとうのマリア DXえでぃしょん)

作品名

Bloodborne The Old Hunters Edition

メーカー

マックスファクトリー

カテゴリー

figma

価格

12,800円 (税込)

発売時期

2023/01

仕様

ABS&PVC 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属・全高:約165mm

原型制作

みよしノル・マックスファクトリー

彩色

丸ノ内あすか

制作協力

浅井真紀・(株)アートスピリッツ

発売元

マックスファクトリー

販売元

グッドスマイルカンパニー

フィギュア種類...アクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

