*item*

バブアーホワイトレーベル ノンワックスオーバーサイズフーデッドビデイル

Barbour northumbria

MOUT RECON TAILOR Royal Navy PCS Jacket

バブアー ノーザンブリア

フランス軍ヴィンテージ M-47 前期 ジャケット デッドストック



60s US ARMY アメリカ軍 ガスプロテクティブコート

サイズ c38

ニールバレット M65 ミリタリージャケット



【希少】ヴィンテージ ミリタリーコート USA EURO ヘリンボーン HBT

着丈91cm

ウイリアムギブソン M65ジャケット

身幅59cm

Remake リメイクミリタリードッキング羽織りジャケット

肩幅47cm

n.hoolywood × wrangler 初期ボアランチコート M

袖丈59 cm程度

希少 eddie bauer fishing jacket 黒タグ

素人採寸

80's 90's vintage ヴィンテージ ステンカラーコート 変形



徐々にお値下げ! POLO RALPH LAUREN 加工 ミリタリージャケット

80s〜90sのビンテージになります。

60s U.S.NAVY FLIGHT DECK SUMMER JACKET L

タグが半分切られてますので正確な年はわかりません。

ヴィンテージ リアルツリージャケット

多少使用感はございますが全体的な状態は非常に良く、長くご愛用していただけるアイテムです。

Rough And Rugged Desert M



90s mil-tec ナチス 軍 オークリーフカモ リプロダクションジャケット

画像をしっかりとご確認いただき、ビンテージバブアーにご理解いただける方のご購入をお願いします。

S2W8 サウスツー ウェストエイト TENKARAシャツ

分からないことはご質問をお願い致します。

Barbour BAPE コラボミリタリージャケット XLサイズ

___________

Vintage Barbour northumbria ノーザンブリア 38

* terms*

美品 S-R ECWCS Gen1 goretex デザートカモ



willis&geiger ウィルスアンドガイガー

・送料、発送方法等は発送方法の項目をご確認下さい。

NAM戦 US タイガーストライプ 上下 ブッシュハットセット_MASH製

その他ご希望の場合は事前にご質問下さい。

即完品☆WTAPS 17SS ヴァレットコート



デッドストック ポーランド軍 タンカース ジャケット ミリタリー ロシア軍 ソ連

・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。以下全てご納得の上のご購入をお願い致します。

メンズビギ シェラデザインコラボマンウンテンブルゾン



50’s Bob Allen ボブアレンVINTAGE ハンティングジャケット

採寸は素人採寸です。目安とお考えください。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方は繰り返しご質問下さい。(着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。)

RMFB GT×TheThreeRobbers L-2CA 40 スリーラバーズ



C.E cavempt STAND COLLAR BDU

・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。

【DAWN】 REMAKE BDU JACKET”CAU”



最終SALE☆定価25万★OAMC RE:WORK FLEECE JACKET

・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。

RICK OWENS【リックオウエンス ファウン ボンバージャケット】



92年製 米軍実物 ゴアテックスパーカー ウッドランドカモ

ご理解のある方のみご購入お願い致します。また、商品につきましては、記載してある説明文の内容以外に、確認できなかった汚れやダメージがある場合がございます。商品の正確な情報を100%お伝え出来ないのが現状ですので神経質な方はお控えください。

1950s フランス軍 "TAP 47/56" リザードカモ パラトルーパー

わからないことはご質問をお願い致します。5000

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バブアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

*item*Barbour northumbria バブアー ノーザンブリアサイズ c38着丈91cm身幅59cm肩幅47cm袖丈59 cm程度素人採寸80s〜90sのビンテージになります。タグが半分切られてますので正確な年はわかりません。多少使用感はございますが全体的な状態は非常に良く、長くご愛用していただけるアイテムです。画像をしっかりとご確認いただき、ビンテージバブアーにご理解いただける方のご購入をお願いします。分からないことはご質問をお願い致します。___________* terms*・送料、発送方法等は発送方法の項目をご確認下さい。その他ご希望の場合は事前にご質問下さい。 ・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。以下全てご納得の上のご購入をお願い致します。採寸は素人採寸です。目安とお考えください。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方は繰り返しご質問下さい。(着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。)・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。ご理解のある方のみご購入お願い致します。また、商品につきましては、記載してある説明文の内容以外に、確認できなかった汚れやダメージがある場合がございます。商品の正確な情報を100%お伝え出来ないのが現状ですので神経質な方はお控えください。わからないことはご質問をお願い致します。5000

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バブアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

40's USMC P-41 HBT JACKET バックプリント ヘリンボーン米軍実物 60's ジャングルファティーグ ジャケット未使用 22AW A.PRESSE オーバーダイミリタリーシャツ ベージュ 1ヒステリックグラマー ミリタリージャケット新品エンポリオアルマーニネイビーM-65中綿フィールドサファリジャケット48‼️激レア‼️M-65 2ndワッペン付き ミリタリー フィールドジャケットdead stock フランス軍 モーターサイクルコート size2GRIP SWANY × Orange ファイアープルーフキルトジャケット L60s MilitaryミリタリーUS NAVY G-1フライトジャケットNONA90N MA-1