【Palm Angels 】

OVERDYED VICHY LOGO SHORTS BEIGE WHITE

カラー BEIGE WHITE

参考価格 64000 +tax

サイズ S

サイズ違いご用意ございます。

ご希望の方はコメント下さい☻

サイズ参考

S :ウエスト 68cm 股上 41cm 股下 14cm 裾幅 29cm

*採寸の際、袋開封してる場合がございます。

ご理解頂ける方のみご購入下さい。

素人採寸になります。

商品は全て新品未使用になります。

手数料、送料込みのギリギリの価格設定にしております。

お値下げ不可ですので、ご了承下さい ◡̈⃝

又すり替え防止の為、返品・交換お断りしております‼︎

ご確認の上ご購入頂きますようお願い致します。

✴︎プロフィール欄確認して頂いていないと感じた場合

コメントスルーさせて頂きます。

#PalmAngels

#パームエンジェルス

#OffWhite#オフホワイト

#HERONPRESTON#ヘロンプレストン

#MarceloBurlon#マルセロバーロン

#Vlone#Humanmade#ヒューマンメイド

#CPFM

柄・デザイン···チェック

素材···コットン

裾···裾リブ・ゴム

季節感···春、夏、秋

【Palm Angels 】OVERDYED VICHY LOGO SHORTS BEIGE WHITEカラー BEIGE WHITE参考価格 64000 +taxサイズ Sサイズ違いご用意ございます。ご希望の方はコメント下さい☻サイズ参考S :ウエスト 68cm 股上 41cm 股下 14cm 裾幅 29cm*採寸の際、袋開封してる場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入下さい。素人採寸になります。商品は全て新品未使用になります。手数料、送料込みのギリギリの価格設定にしております。お値下げ不可ですので、ご了承下さい ◡̈⃝又すり替え防止の為、返品・交換お断りしております‼︎ご確認の上ご購入頂きますようお願い致します。✴︎プロフィール欄確認して頂いていないと感じた場合コメントスルーさせて頂きます。#PalmAngels#パームエンジェルス#OffWhite#オフホワイト#HERONPRESTON#ヘロンプレストン#MarceloBurlon#マルセロバーロン#Vlone#Humanmade#ヒューマンメイド#CPFM柄・デザイン···チェック素材···コットン裾···裾リブ・ゴム季節感···春、夏、秋

