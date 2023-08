ランウェイチャンネルにて購入し、2回着用しております。ハウスクリーニング済みで、汚れや傷はありません。

大胆なリメイクデザインが特徴的なデザインデニム

■デザイン

フロントは身頃が重なりアシメデザインに。

バックスタイルはたっぷりとタックを寄せたデザインではがしポケットも印象的です。

■サイズ感

ハイウエストでウエストはフィットするサイズ感に。

裾にかけてはルーズでワイドシルエットなのでゆったり履いて頂けます。

■スタイリング

ボトムにボリュームがあるのでトップスはコンパクトにまとめるのがオススメ。

カラーのタンクトップでヘルシーなスタイリングがお洒落です

定価22000円

着用した点を考慮し、お安くしております。

Ungrid

デニム

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アングリッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

